تشييع جنازة "محمد العباسى" أول من رفع العلم المصرى فى حرب أكتوبر

شيع المئات من أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جنازة "محمد محمد عبد السلام العباسى" وشهرته "محمد أفندى العباسى عن عمر يناهز 72 سنة " بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأول من رفع العلم المصرى على أول نقطة حصينة بخط بارليف فى حرب 1973، حيث خرجت الجنازة من مسجد العباسى، وكانت جنازة شعبية شارك فيها المئات من أبناء المدينة.

ولد العباسى، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وهى المدينة الباسلة التى قاوم أهلها المعسكرات الإنجليزية، والتحق بكتاب القرية وحفظت القرأن الكريم كاملا، ثم حصل على الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من مدارس القرين، وبعدها توقفت عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، والتحق بالتجنيد أثناء حرب أكتوبر.

وعندما جاءت ساعة الصفر وعبور قناة السويس، كان فى صفوف المتقدمين نحو دشمة حصينة بخط بارليف ولم يهتم بالألغام والأسلاك الشائكة، وقام بإطلاق النار على جنود حراسة الدشمة الإسرائيلية، وفى نفس الوقت كانت المدفعية المصرية تطلق قذائفها بطول خط القناة،وقام الجنود المصريون، بقتل عدد من الأعداء، ومن فرحته الغزيرة، نادى قائد الكتيبة، قائلا: "مبروك ياناجى مبروك ياناجى" وكانت رتبته مقدما فى الجيش، فرد عليه وهو فى قمة الفرح قائلا: "مبروك ياعباسى وارفع علم مصر يابطل" فقام بإنزال العلم الإسرائيلى ورفع العلم المصرى خفاقا فوق أول نقطة مصرية تم تحريرها، وشاهدت الطيران المصرى وهو عائد بعد أن دك المطارات الإسرائيلية، وشاهد كلمة "الله أكبر" مكتوبة بخط السحب المتصاعدة من المقذوفات.