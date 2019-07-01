بري تايع تداعيات أحداث الجبل: الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة

تابع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تداعيات أحداث الجبل وأجرى اتصالات لتطويق ذيول ما حدث، معتبرا أن "الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل وليأخذ ​القضاء​ دوره في التحقيق حتى النهاية".

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