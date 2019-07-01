كنعان: أقرينا موازنة "الطاقة" ولم تُحال قطوعات الحسابات لمجلس النواب

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد جلسة لجنة المال، "أنّنا أقرّينا سلفة الخزينة بقيمة 2500 مليار ليرة لبنانية للكهرباء، الّتي كانت معلّقة من جلسة سابقة، بعد نقاش جرى فيه استعراض كلّ نواحي ملف ​الكهرباء​".

ولفت إلى "أنّنا أقرّينا موازنة ​وزارة الطاقة​ مع تعليق كلّ ما يتعلّق بمستشارين وبدلات أتعاب ومكافآت لها علاقة بجهات خاصّة، ريثما تصلنا الإيضاحات بشأنها"، مبيّنًا "أنّنا طلبنا تفاصيل حول قانون البرنامج الّذي يتعلّق بمشاريع جديدة في المياه والكهرباء". وركّز على أنّه "لم تتمّ إحالة قطوعات الحسابات إلى ​المجلس النيابي​ حتّى اللحظة وفق الأصول".

وأوضح كنعان أنّ "الليلة سنختم اعتمادات الوزارات مساءً، لتبقى جلسة للمواد المعلّقة الّتي تبلغ 28 مادّة، والصياغات الجديدة حول معظم هذه البنود أُنجزت فيما المفاوضات شارفت على النهاية فيما يتعلّق بالـ2% على الاستيراد ومواد العسكر"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شطبًا لنفقات وخفض لأُخرى، ما يفتح الإمكانيّة لتحقيق وفر في ضوء بتّ مسألة الإيرادات المعلَّقة".