المجلس الأعلى للدفاع: سيتم توقيف جميع المطلوبين حفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء

لفت الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بالوكالة العميد وجدي شمس الدين خلال تلاوته مقررات اجتماع المجلس إلى أن "الاجتماع خصص للتداول بالاحداث الأمنية التي وقعت أمس يف الجبل وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون ان ركائز الجمهورية هي حرية الرأي والمعتقد وطالب الاجهزة باستكمال الاجراءات والقيام بالتوقيفات اللازمة ورئيس الحكومة سعد الحريري دعا الجميع الى التهدئة وعدم اقحام الاجهزة الامنية بالهلافات السياسية وضرورة تبيان الحقيقة".

وأشار إلى أن "مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عرض الوقائع وعرض قائد الجيش الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع"، مشيراً إلى أنه "على ضوء ما حصل وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب وفي ضوء ضرورة الحفاظ على الامن، اتخذ المجلس القرار باعادة الامن الى المنطقة وتوقيف جميع المطلوبين على ان تتم التحقيقات باشراف القضاء حفاظا على هيبة الدولة".

وأضاف "اتخذ المجلس قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص".