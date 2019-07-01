دعا اتحاد نقابات قطاع ​النقل البري​ في بيان الى "​اعتصام​ واقفال الحدود بالشاحنات على معبر المصنع، من الصباح حتى الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء، يليه ​مؤتمر​ صحافي باسم اتحادات ونقابات النقل البري، وذلك احتجاجا على عدم المبادرة في معالجة ملف ​قطاع النقل البري​ الخارجي والمبرد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابات قطاع النقل البري: للاعتصام واقفال الحدود بالشاحنات على معبر المصنع غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.