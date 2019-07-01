قوى الأمن: توقيف مهرِّب و7 اشخاص من الجنسية السورية لدخولهم خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 1/7/2019، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى داخل الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، في بلدة ​الصويري​ البقاعية، من توقيف المدعو: خ. د. (مواليد عام 1985، سوري) على متن ​سيارة​ BMW وبرفقته 7 اشخاص من الجنسية السورية بينهم امرأتان وطفلان دون العشر سنوات وسلّموا مع السيارة الى مخفر درك بيادر العدس لاجراء المقتضى القانوني بحقهم".

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