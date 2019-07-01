قوى الأمن عن مقاطع صوتية متداولة عبر واتساب حول تحذيرات محتملة: لعدم الإنجرار وراء مثل هذه الشائعات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّه "يتمّ تداول عبر تطبيق الـ"whatsapp" مقاطع صوتيّة، منها ما يعود إلى سنوات عدّة، حول تحذير من تفجيرات محتملة".

وشدّدت على أنّه "يُرجى عدم الإنجرار وراء مثل هذه الشائعات وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية الّتي ترد إليكم، لأنّها تؤدّي إلى إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين".