النشرة: وصول ارسلان يرافقه الغريب إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

علمت "​النشرة​" أن "رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وصلا إلى ​قصر بعبدا​ للقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

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