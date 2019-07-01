أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتكليف من بلدية بيروت، بأعمال حفر من أمام "محلات بول" تقاطع جورج حداد، وصولًا حتّى مدرسة "الفرير"، بغية إصلاح الخسفات وبلاط البازلت؛ وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من يوم الثلثاء في 2 تموز 2019 لمدّة 15 يومًا، بما فيها أيام الآحاد والأعطال الرسمية".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في المكان"، طالبةً من المواطنين "أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير في بيروت- شارع جورج حداد اعتبارا من الغد ولمدة 15 يوما بغية إصلاح الخسفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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