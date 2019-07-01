الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق أعشاب يابسة في بخعون وشدرا وبنقرا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبلان في ​بخعون​- الضنية".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في شدرا - عكار، وآخر شبّ في أكوام من النفايات والأعشاب اليابسة في بنقرا/عمشيت - جبيل".