الحواط: نضع كل إمكاناتنا بتصرّف جمعية المصارف من أجل إنقاذ لبنان

هنأ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي سليم صفير، على انتخابه رئيساً لجمعية المصارف في لبنان، مؤكدا "أننا كلنا أمل بأنه سيساهم بحكمته وحسن إدارته وخبرته في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلدنا".
وشدد على "أننانشّد على يديه ونحن واثقون بقدراته الكبيرة ولن نوفّر جهداً، سنكون الى جانبه واضعين كل إمكاناتنا بتصرّف الجمعية من أجل إنقاذ لبنان".
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