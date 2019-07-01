قوى الأمن: استقصاء الجنوب توقف سارق صيدلية في حاريص

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "نتيجةً للاستقصاءات والمتابعة ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، عن مشتبه به بجريمة سرقة صيدلية في بلدة حاريص بتاريخ 9/4/2017 بواسطة الكسر والخلع، وهو: ص. د. (مواليد عام 1993، لبناني) على الأثر كثفت المفرزة تحرياتها وتمكنت من معرفة مكان تواجده وتوقيفه بتاريخ 27/6/2019 في بلدة حاريص".
ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بسرقة الصيدلية المذكورة وبأنّ المسروقات، التي وجدها داخل خزنة حديدية في الصيدلية يومها، هي عبارة عن: كميّة من المجوهرات، وساعة يد نسائية، و20 دفتر شيكات، واجهزة كهربائية إضافة الى مبلغ مالي. وقد سلم الى فصيلة درك تبنين في وحدة الدرك الإقليمي للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص".
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