قوى الأمن: استقصاء الجنوب توقف سارق صيدلية في حاريص

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجةً للاستقصاءات والمتابعة ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية، توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن مشتبه به بجريمة سرقة صيدلية في بلدة حاريص بتاريخ 9/4/2017 بواسطة الكسر والخلع، وهو: ص. د. (مواليد عام 1993، لبناني) على الأثر كثفت المفرزة تحرياتها وتمكنت من معرفة مكان تواجده وتوقيفه بتاريخ 27/6/2019 في بلدة حاريص".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بسرقة الصيدلية المذكورة وبأنّ المسروقات، التي وجدها داخل خزنة حديدية في الصيدلية يومها، هي عبارة عن: كميّة من المجوهرات، وساعة يد نسائية، و20 دفتر شيكات، واجهزة كهربائية إضافة الى مبلغ مالي. وقد سلم الى فصيلة درك ​تبنين​ في وحدة الدرك الإقليمي للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".