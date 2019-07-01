اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قرارات ​المجلس الأعلى للدفاع​ ممتازة ويجب فرض الأمن على الجميع والجبل وسلامة أهله أهم من كل حساباتنا السياسية وإلقاء القبض على القتلة مفتاح التهدئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: قرارات المجلس الأعلى للدفاع ممتازة وسلامة أهل الجبل أهم من كل حساباتنا السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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