أعلن "​الحزب الديمقراطي اللبناني​"، أنّ "بعد تسخيف "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، ننشر فيديو يظهر مسلّحي "الإشتراكي" المنتشرين على أسطح الأبنية والّذين تمّ تكليفهم بتنفيذ العمليّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الديمقراطي نشر فيديو لمسلحي الإشتراكي "المكلفين تنفيذ عملية اغتيال الغريب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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