ارتفاع السندات الدولارية للبنان بعد إعلان قطر شراء سندات

ارتفعت سندات الحكومة اللبنانية المقومة بالدولار اليوم الاثنين، بعدما أعلن مسؤول قطري أمس الأحد أن الدوحة اشترت بعضا من هذه السندات.
وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن السندات الدولارية للبنان إصدار 2037 قفزت أكثر من ثلاثة سنتات إلى ذروتها منذ أوائل أيار.
وقبل يومين أعلن مسؤول حكومي قطري بأن "قطر اشترتبعض سندات الديون اللبنانية (سندات خزينة) بقيمة 500 مليون دولار، وذلك التزما بتعهداتها".
وأشار المسؤول القطري لوكالة بلومبرغ الى ان "بلاده تنوي تقديم بقية الاستثمار كما أعلن في كانون الثاني دون توفير جدول زمني لإكمال الصفقة".
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