كركي: أهمية الجمعية العربية للضمان تكمن في تعزيز التعاون

إعتبر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن "أهمية الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها للتمكن من تحديد المسار الرامي الى توفير الحياة الكريمة للمواطن العربي وتأمين الحماية الاجتماعية له ولعائلته".
وفي كلمة له خلال مشاركته في ندوة للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لفت كركي الى إن " مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية أُعتمد في مجلس الرؤساء التنفيذيين في الأمم المتحدة في نيسان 2009 كمبادرة منه لمعالجة الأزمة العالمية في حينه، وبعدها من خلال قيام مؤسسات الأمم المتحدة بمضافرة الجهود واعتماد أولويات وحلول مشتركة من أجل تعزيز الحماية الإجتماعية"، مضيفا:"ليس صحيحاً بأن الحماية الاجتماعية تمثل اعاقة للنمو الاقتصادي كما يدعي البعض بل هي آداة ضرورية للتقدم الاقتصادي ، وهي آليه لا غنى عنها لتوفير العدالة الاجتماعية حيث تمثل الحماية الاجتماعية في عالم اليوم أهم مكونات الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأي دولة".
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