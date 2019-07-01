كركي: أهمية الجمعية العربية للضمان تكمن في تعزيز التعاون

إعتبر مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​ أن "أهمية الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها للتمكن من تحديد المسار الرامي الى توفير ​الحياة​ الكريمة للمواطن العربي وتأمين الحماية الاجتماعية له ولعائلته".

وفي كلمة له خلال مشاركته في ندوة للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لفت كركي الى إن " مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية أُعتمد في مجلس الرؤساء التنفيذيين في ​الأمم المتحدة​ في نيسان 2009 كمبادرة منه لمعالجة الأزمة العالمية في حينه، وبعدها من خلال قيام مؤسسات الأمم المتحدة بمضافرة الجهود واعتماد أولويات وحلول مشتركة من أجل تعزيز الحماية الإجتماعية"، مضيفا:"ليس صحيحاً بأن الحماية الاجتماعية تمثل اعاقة للنمو الاقتصادي كما يدعي البعض بل هي آداة ضرورية للتقدم الاقتصادي ، وهي آليه لا غنى عنها لتوفير العدالة الاجتماعية حيث تمثل الحماية الاجتماعية في عالم اليوم أهم مكونات الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأي دولة".