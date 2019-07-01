علق عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​مروان حمادة​، على إنتشار صورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عنوانها "حراس خلدة"، وفيها الأعضاء الـ9 في التكتل وعليها إشارة ومكتوب عليها "نريد أن نقتلكم واحدا واحدا أينما كنتم"، قائلا: "سنتحرى قضائيا وعبر رئاسة المجلس والمحامين للفت نظر ​القضاء​، وبلغت ​الأجهزة الأمنية​ أن هذا النوع من التهديد لا يمشي معنا وليس هو الأمن الذي نريده في الجبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر حمادة عن تهديد نواب "اللقاء الديمقراطي" بالقتل: هذا النوع من التهديد لا يمشي معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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