مخزومي استنكر حادثة قبرشمون: نرفض مظاهر الحرب الأهلية بكافة المقاييس

استنكر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، حادثة قبرشمون، مشددا "على رفضه لمظاهر الحرب الأهلية سيئة الذكر بكافة المقاييس، والتي ذهب ضحيتها آلاف اللبنانيين".

ورأى مخزومي في تصريح أن ما شهده ​اللبنانيون​ أمس مستهجن قبل أن يكون مؤسفا وكارثيا"، معتبرا ان "إنهاء ذيول هذه الكارثة الأليمة، يجب أن يكون درسا لمختلف القوى السياسية، بالابتعاد عن تجييش الشارع واللجوء إلى الحوار واحترام بعضنا البعض. وقبل هذا وذاك، الاحتكام إلى دستور الطائف عند كل خلاف".

وذكر أن "​اتفاق الطائف​ وضع حدا للحرب الأهلية المشؤومة"، مؤكدا "أن القانون هو الحكم عند كل معضلة، وهو السبيل الأسلم للتقاضي في ما بين الأفرقاء"، محذار من اللجوء إلى الشارع، معولا على قدرة ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ في الحفاظ على أمن المواطنين"، معزيا اهالي الضحايا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.