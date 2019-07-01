رئيس بلديات الدريب الأوسط ناشد الحسن عدم إغلاق مكتب إصدار السجل العدلي في حلبا

ناشد رئيس إتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب، وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، العمل على "إستدراك الأمر وعدم المضي في قرار إغلاق مكتب إصدار السجل العدلي في حلبا". ورأى مرعب، في بيان، أنّ "هذا القرار في حال طُبّق ستكون هناك ظلامة كبرى، وسيحمّل العكاريين أعباء جمّة ومصاعب إضافيّة بالذهاب إلى ​طرابلس​"، معربًا عن أمله من الحسن "أخذ هذا الملف بعزيمة وعدم التساهل في حقوق أبناء عكار".

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