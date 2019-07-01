ظريف: الاقتصادي الأميركي لم يعد صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية

رأى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أنّ "الاقتصاد الأميركي لم يعد صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية، وأنّ ذلك ستكون له تبعات مكلفة للولايات المتحدة الأميركية على مدى البعيد".
وأوضح على هامش مراسم اليوم الوطني للصناعة والتعدين، أنّ "الدول الأوروبيّة تحاول العمل على نحو مستقل اقتصاديًّا عن الولايات المتحدة"، لافتًا إلى "آلية "اينستكس" الأوروبية للتعامل المالي مع إيران". وبيّن أنّ "التعهدات الّتي قطعتها أوروبا تفوق بكثير هذه الآليّة الّتي لها قيمة دوليّة".
وشدّد ظريف على أنّ "الآليّة الأوروبيّة لا تعني ابتعاد أقرب الحلفاء من أميركا".
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