بلومبرغ: السعودية ضاعفت شراء أذون الخزانة الأميركية منذ انتخاب ترامب

ذكرت وكالة "بلومبرغ" بأن "السعودية ضاعفت شراءها لأذون الخزانة الأميركية، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة أواخر 2016"، مشيرةً إلى أنه "بناء على بيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت مشتريات السعودية لأذونات الخزانة من 97 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول 2016 إلى 177 مليار دولار حتى نيسان 2019".
وأوضحت أن "السعودية بذلك، أصبحت أكبر الدائنين الأجانب للولايات المتحدة بين 12 دولة أبرزها الصين واليابان وبريطانيا"، مشيرةً إلى أن "ذلك يأتي وسط استعداد ترامب للتغاضي عن أي دليل يورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
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