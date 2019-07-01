بلومبرغ: السعودية ضاعفت شراء أذون الخزانة الأميركية منذ انتخاب ترامب

ذكرت وكالة "​بلومبرغ​" بأن "​السعودية​ ضاعفت شراءها لأذون ​الخزانة الأميركية​، منذ انتخاب ​دونالد ترامب​ رئيسا للولايات المتحدة أواخر 2016"، مشيرةً إلى أنه "بناء على بيانات ​وزارة الخزانة الأميركية​، ارتفعت مشتريات السعودية لأذونات الخزانة من 97 مليار ​دولار​ حتى نهاية تشرين الأول 2016 إلى 177 مليار دولار حتى نيسان 2019".

وأوضحت أن "السعودية بذلك، أصبحت أكبر الدائنين الأجانب للولايات المتحدة بين 12 دولة أبرزها ​الصين​ و​اليابان​ و​بريطانيا​"، مشيرةً إلى أن "ذلك يأتي وسط استعداد ترامب للتغاضي عن أي دليل يورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​".