انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ 11 عاما

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، "انخفاض معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى 7,5 بالمئة في أيار"، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2008، رغم المخاوف من تداعيات النزاعات التجاريّة العالميّة على النمو الاقتصادي.
ويُعدّ الرقم الصادر أفضل من التوقعات الّتي اتّفق عليها المحّللون، وأجرت الحسابات المرتبطة بها شركة "فاكتسيت"، الّتي رجّحت أن تبقى معدّلات البطالة عند 7,6 بالمئة.
كما تراجع معدّل البطالة في الاتحاد الأوروبي الّذي يضمّ 28 بلدًا بعُشر نقطة مئوية إلى 6,3 بالمئة، وهو أقلّ مستوى منذ بدأت سلسلة البيانات في العام 2000.
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