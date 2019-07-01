نوفاك: جميع دول "أوبك+" تدعم مقترح تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ9 أشهر

لفت وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ إلى أن "جميع دول "أوبك+" تدعم مقترح تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ9 أشهر". وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، محمد باركيندو قد اعتبر يوم أمس أن "الفترة ما بين 6 و9 أشهر تمثل أفقا جيدا لتمديد صفقة بين دول "أوبك" والدول المتحالفة معها حول خفض إنتاج النفط"، مشيراً إلى أنه "ستتم مناقشة هذا الموضوع مساء اليوم، آمل أن تستطيع أوبك التوصل غدا إلى اتفاق حول فترة التمديد وغدا سنرى النتائج"، لافتاً إلى أن "نسبة التزام دول "أوبك +" بشروط الصفقة في شهر أيار الماضي كانت جيدة جدا".

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