الجامعة العربية تطالب بتدخل دولي لوقف الحفريات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

طالبت جامعة الدول العربية بـ"تدخل المجتمع الدولي لوقف الحفريات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى"، مدينة "افتتاح نفق "طريق الحجاج" في مدينة القدس باتجاه المسجد الأقصي بحضور أميركي"، مؤكدةً ان "ما حدث انحياز أميركي في تبني المشاريع الاستيطانية التهويدية للقدس خلافا للشرعية الدولية".
وحذرت الجامعة من "النتائج والتداعيات الخطيرة التى ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات فى مدينة القدس المحتلة"، مطالبةً بـ"ضرورة تدخل المجتمع الدولى والنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية للوقف الفورى لمثل هذه الممارسات العنصرية".
كما طالبت المجتمع الدولي بـ"التأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية كجزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الخاضعة لأحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية".
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