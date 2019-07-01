رئيس الوزراء الاثيوبي: إصلاحات الحكومة تواجه تحديات الإرهاب والفساد

لفت رئيس الوزراء الاثيوبي ​أبي أحمد​ علي إلى أنه "بالرغم من الجهود الإصلاحية لحكومته إلا إنها تواجه تحديات بينها ​الإرهاب​ والجريمة المنظمة و​الفساد​ التي تهدد الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أن "السلطات تمكنت خلال العام المنصرم من القبض على 48 مشتبهاً بالإرهاب و 799 مسؤولاً بتهم الفساد و 34 مخرباً للاقتصاد، و51 من مهربي البشر"، مضيفاً "هذه العمليات تمت كجزء من أنشطة ​الحكومة​ لضمان سيادة القانون".

وحول ​النزوح​ الداخلي، أشار أبي أحمد علي إلى ان "الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد نزوح نحو 2.3 مليون شخص من مناطقهم بسبب المواجهات والتظاهرات وتغير المناخ و​الفيضانات​ والجفاف"، لافتاً إلى أنه "منذ تولي السلطة، شهدت البلاد نزوح 1.1 مليون شخص، منهم 400 ألفا بسبب تغير المناخ والفيضانات والجفاف".