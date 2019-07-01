رئيس الوزراء الاثيوبي: إصلاحات الحكومة تواجه تحديات الإرهاب والفساد

لفت رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي إلى أنه "بالرغم من الجهود الإصلاحية لحكومته إلا إنها تواجه تحديات بينها الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد التي تهدد الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أن "السلطات تمكنت خلال العام المنصرم من القبض على 48 مشتبهاً بالإرهاب و 799 مسؤولاً بتهم الفساد و 34 مخرباً للاقتصاد، و51 من مهربي البشر"، مضيفاً "هذه العمليات تمت كجزء من أنشطة الحكومة لضمان سيادة القانون".
وحول النزوح الداخلي، أشار أبي أحمد علي إلى ان "الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد نزوح نحو 2.3 مليون شخص من مناطقهم بسبب المواجهات والتظاهرات وتغير المناخ والفيضانات والجفاف"، لافتاً إلى أنه "منذ تولي السلطة، شهدت البلاد نزوح 1.1 مليون شخص، منهم 400 ألفا بسبب تغير المناخ والفيضانات والجفاف".
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