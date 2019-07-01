مقتل 35 شخصا وإصابة 17 آخرين إثر سقوط حافلة في واد بكشمير الهندية

أعلن مسؤول في الشرطة الهندية لوكالة "فرانس برس"، "مقتل ما لا يقلّ عن 35 شخصًا وإصابة 17 آخرين بجروح في كشمير الهندية، إثر انحراف حافلة كانت تقلّهم عن الطريق في منطقة كيشتوار المعزولة، وسقوطها في واد وتحطّمها".
وتتكرّر حوادث السير في المناطق الجبلية في شمال الهند، بسبب تضاريس المنطقة والسرعة الزائدة والآليّات المحمّلة بأكبر من طاقتها.
والأسبوع الماضي، قُتل 11 تلميذًا كانوا في طريقهم لتناول الغداء في الطبيعة، عندما سقطت الحافلة الّتي كانت تقلهم من ارتفاع شاهق في منطقة شوبيان في كشمير.
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