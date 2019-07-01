لاريجاني: الاميركيون فشلوا في تصفير صادرات النفط الايراني

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ال​ايران​ي ​علي لاريجاني​ ان "الاميركيين فشلوا في تصفير صادرات ​النفط​ وواردات ايران من السلع"، مشيراً إلى أن "التضامن و​المقاومة​ في ظروف اليوم، بدءا من الحدود حتى ​المصانع​ و​الجامعات​ مؤشر الى صمود الشعب الايراني".

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