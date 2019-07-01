الرئيس السريلانكي عازم على إعادة العمل بحكم الإعدام المجمد منذ 43 عاما

أبدى رئيس ​سريلانكا​ مايثربالا سيريسينا، إصرارًا على وضع حدّ لتجميد دام 43 عامًا لحكم ​الإعدام​ في البلاد.

وأعلن خلال لقاء عام، "أنّني قلت للأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إنّني أريد إنقاذ بلادي من ​المخدرات​"، لافتًا إلى "أنّني طلبت منه أن يدعني أعمل على استئصال آفة المخدرات".

واتّهم سيريسينا ​الاتحاد الأوروبي​ بـ"التدخل في الشؤون الداخلية السريلانكية"، مؤكّدًا أنّ "دبلوماسيّين من الاتحاد الأوروبي أثاروا احتمال إلغاء الوضع الخاص للصادرات السريلانكية إذا استأنف تنفيذ حكم الإعدام".

وكان قد وقّع سيريسينا الأسبوع الماضي أمر تنفيذ حكم الإعدام بحقّ أربعة مهرّبين للمخدرات. كما تحدّث هاتفيًّا غوتيريس معه الأسبوع الماضي، ليطلب منع إعادة النظر بقراره.

ولم تعدم سريلانكا أحدًا شنقًا منذ عام 1976. ويدان مجرمون مرارًا بالإعدام لارتكابهم جرائم اغتصاب أو جرائم مرتبطة بالمخدرات، لكن تخفّف عقوبتهم للسجن مدى الحياة.