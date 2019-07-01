الخارجية الإيرانية: خطوات تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي يمكن التراجع عنها

أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ أن "خطوات تقليص الالتزامات ب​الاتفاق النووي​ يمكن التراجع عنها" و حضت أوروبا على "تسريع وتيرة جهود إنقاذ الاتفاق النووي".

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