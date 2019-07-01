مصرع 35 شخصًا إثر حادث حافلة في كشمير الهندية

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سريناغار: قضى ما لا يقلّ عن 35 شخصًا الاثنين في كشمير الهندية إثر سقوط حافلة كانت تقلّهم في وادٍ، حسب ما أعلنت الشرطة.

قال مسؤول في الشرطة ام. ك. سينها لوكالة فرانس برس إن الحافلة انحرفت عن الطريق في منطقة كيشتوار المعزولة (شمال) وتحطمت في الأسفل.

ولقي 35 راكبًا حتفهم في الحادث، في حين جُرح 17 آخرون، حسب ما أعلن المسؤول المحلي أنغريز سينغ رانا.

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تتكرر حوادث السير في المناطق الجبلية في شمال الهند، بسبب تضاريس المنطقة والسرعة الزائدة والآليات المحملة بأكبر من طاقتها.

أفادت وكالة أنباء "تراست أوف إنديا" أن ثلاثة تلاميذ وسائق قضوا في حادث منفصل في ولاية هيماشال براديش المجاورة الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، قضى 11 تلميذًا كانوا في طريقهم لتناول الغداء في الطبيعة عندما سقطت الحافلة التي كانت تقلهم من ارتفاع شاهق في منطقة شوبيان في كشمير. ويلقى قرابة 150 ألف شخص حتفهم سنويًا في حوادث سير في الهند، بحسب إحصاءات رسمية.