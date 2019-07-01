قتيل و65 جريحاً اثر انفجار قوي في مجمع بوسط كابول

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كابول: قتل شخص على الأقل وأصيب 65 آخرون، بينهم تلاميذ مدرسة، بجروح في تفجير بسيارة مفخخة هز وسط كابول صباح الإثنين تلاه مهاجمة مسلحين لمبنى في منطقة وسط المدينة تضم مباني حكومية وعسكرية في اعتداء تبنته حركة طالبان.

ويأتي ذلك فيما استؤنفت جولة محادثات جديدة بين ممثلين أميركيين وحركة طالبان في الدوحة السبت سعيا لوضع حد للنزاع في افغانستان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب وحيد الله ميار أن شخصاً واحداً قتل في الاعتداء، فيما "وصل عدد الجرحى إلى 65 جريحاً بينهم 9 أطفال"، مضيفاً أن "فرقنا الطبية والجراحية" تسلمت معالجة المصابين. وحذر من ان عدد القتلى قد يرتفع.

وأعلنت إدارة مستشفى الطوارئ في كابول أن "بين الجرحى أطفال كانوا ذاهبين إلى المدرسة".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأطفال في المستشفى بزيهم المدرسي، مصابين بالصدمة وهم لا يزالون يحملون كتبهم المدرسية عند وصولهم لتلقي العلاج.

والتفجير الذي وقع في حي بولي محمود خان استهدف "مركزا لوجستيا وهندسيا لوزارة الدفاع" كما قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان مضيفا أن "عددا كبيرا من المهاجمين" اقتحم لاحقا هذا المبنى.

ولم تؤكد السلطات بعد ما قاله مجاهد عن استهداف مركز لوزارة الدفاع.

وحلقت مروحيات في موقع الانفجار، وسمع تبادل إطلاق نار متقطع فيما ارتفعت سحب الدخان فوق المكان.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز لوكالة فرانس برس أن "المهاجمين متواجدين قرب برج قلبهار (الذي يضم مركزاً تجارياً وشققاً سكنية). المنطقة مغلقة". وأضاف "يوجد أماكن سكنية في موقع الهجوم، وأجلت قوات الأمن العديد من الأشخاص المحاصرين".

وأوضح من جهته المتحدث باسم وزير الداخلية نصرت رحيمي أن الاعتداء بدأ بتفجير سيارة مفخخة، "ثم هاجم مسلحون مبنى. تطوق القوات الخاصة للشرطة الموقع". كما أكد لاحقاً أن مهاجماً واحداً على الأقل قد قتل.

وكان الموظف الحكومي زاهر عثمان متواجداً في مكتبه الواقع على بعد نحو 150 متراً من موقع التفجير وأصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا.

وقال لوكالة فرانس برس "عندما فتحت عينيّ، وجدت المكتب مليئاً بالدخان والغبار وكل شيء كان محطماً، وزملائي يصرخون". ويضم الحي المستهدف الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية.

وأعلن المتحدث باسم اتحاد كرة القدم شمس أميني لوكالة فرانس برس "وقع انفجار كبير قرب بوابة مبنى الاتحاد". وأضاف "بعض زملائنا في الداخل، وردنا وقوع جرحى. لا نعرف ما إذا دخل مهاجمون المبنى".

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والتفجير قريب أيضاً من مكاتب شبكة "شامشاد تي في" التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل ان تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارا جسيمة. وقال المذيع هشمت ستاكينازي الذي يعمل في القناة لوكالة فرانس برس "كنت مرتعباً".

وكتب رئيس السلطة التنفيذية الافغانية عبد الله عبدالله في تغريدة ان الاعتداء الذي وقع الاثنين "يظهر الطبيعة الاجرامية" لحركة طالبان.

مفاوضات في الدوحة

وتبنت طالبان الاعتداء الجديد الذي يتزامن مع استئناف طالبان والولايات المتحدة محادثات جديدة السبت في الدوحة من أجل البحث عن حلّ للنزاع الأفغاني، على ما أعلن مصدر من طالبان.

وفيما كان الاعتداء جارياً، أكد متحدث باسم طالبان في الدوحة أن الحركة لن تتفاوض مع الحكومة في كابول. وكتب سهيل شاهين على تويتر "عند تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية بحضور المراقبين الدوليين، حينها فقط سنبدأ المحادثات مع الطرف الأفغاني، لكن لن نتفاوض مع إدارة كابول على اساس أنها حكومة".

وبدأ الطرفان جولة المباحثات الجديدة في وقت تسعى واشنطن لتحقيق اختراق فيها قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في ايلول/سبتمبر.

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على تويتر الاحد "الجولة السابعة من المباحثات بين ممثلي الولايات المتحدة والفريق التفاوضي للإمارة الإسلامية بدأت في الدوحة".

وبدأ الطرفان جولة المفاوضات السابعة مع ورود أنباء عن مقتل 25 عنصرا من ميلشيا موالية للحكومة الافغانية في هجوم لطالبان في شمال البلاد.

وحصل الهجوم في منطقة نهرين في ولاية بغلان قبيل فجر السبت حين تدخل عناصر الميلشيا لإنقاذ مجموعة من الجنود المحاصرين من مسلحي طالبان.

وبعيد ساعة ونصف ساعة تقريباً على إعلان مجاهد عن استئناف المباحثات، نشر المتحدّث نفسه شريط فيديو على تويتر ظهرت فيه مجموعة رجال، بعضهم مسلحون ومقنّعون، جالسين حول شلال وهم ينشدون "أفغانستان الجميلة".

وقد يسفر الاتفاق المحتمل عن سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان التي غزتها في العام 2001، في مقابل تعهد طالبان عدم تحويل البلاد لملاذ آمن للجماعات المتشددة كما كان الحال مع القاعدة قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وتركزت المحادثات في جولاتها السابقة على محاور أربعة هي: مكافحة الارهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وتصرّ طالبان على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابول.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى كابول الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان "قبل الأول من ايلول/سبتمبر".