دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير النفط الإيراني ليس لديه مشكلة في خفض الإنتاج ويهاجم "الأحادية"

فيينا (رويترز) - قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الاثنين إنه ليس لديه مشكلة بشأن تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج ولكنه أبدى ازدراءه مما وصفه "بالأحادية" بين بعض الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال زنغنه للصحفيين" ليس لدي مشكلة مع خفض الإنتاج. التحدي الرئيسي لأوبك هو الأحادية. على الأعضاء أن يتناقشوا ويتخذوا القرار معا.

"ليس من معايير أوبك أن يتخذ شخصان قرارا خارج أوبك ثم توافق المنظمة بعد ذلك على القرار. هذا أكبر تهديد لأوبك".

وتأتي تصريحات زنغنه بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع أن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق مع أوبك لخفض إنتاج النفط لفترة ما بين ستة وتسعة أشهر.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)