اخبار العالم

ترامب يقدم "الجميلة والوحش" في كوريا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب وإيفانكا وبومبيو في كوريا الجنوبية في أحيان كثيرة يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في مواقف عفوية قد تثير الابتسامات، وحادثة "الجميلة والوحش" في كوريا الجنوبية هي واحدة من هذه المواقف.

فقد وصف دونالد ترامب مستشارته الشخصية وابنته إيفانكا ووزير خارجيته مايك بومبيو مازحا بـ"الجميلة والوحش"، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

جاء ذلك في معرض تقديم الرئيس الأميركي لإيفانكا وبومبيو أثناء كلمة له لأفراد القوات الأميركية في قاعدة "أوسان" الجوية في "بيونغتايك" بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال ترامب لبومبيو "مايك.. تعال هنا يا مايك" قبل أن يقول وسط ترحيب الحشد من الجنود الأميركيين "وتعلمون جميعا من هنا أيضا؟ إنها إيفانكا.. حسنا تعالي هنا يا إيفانكا". 

وأضاف الرئيس بينما الاثنان يتقدمان على المنصة "يا لهما من ثنائي جميل - مايك - الجميلة والوحش".

وقبل ساعات، أصبح ترامب أول رئيس أميركي تطأ قدمه أرضا كورية شمالية عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الدولتين في شبه الجزيرة الكورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقدم "الجميلة والوحش" في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا