محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
رحل 7 رؤساء لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، عن المنصة القضائية، بعد بلوغهم سن المعاش، 70 عاما، وحل محلهم آخرين.
وبحلول الساعات الأولى من اليوم، الأول من يوليو، شرع 7 قضاة جدد في تولى رئاسة 7 محاكم استئناف، بحسب مبدأ الأقدمية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وهم:
المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار نابليون حبيب غبريال أبو الخير رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
المستشار حسنى عبد المولى أبو طالب صالح رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا حتى 1772019 تاريخ إحالته للمعاش.
المستشار محمد محمد السيد عبد النبي رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
المستشار عيد عبد الغنى سويلم رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
المستشار فرج موسى على رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.
المستشار فرج إبراهيم السيد رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
المستشار عبده أحمد عطية رئيسًا لمحكمة استئناف قنا حتى 3172019 تاريخ إحالته للمعاش.
كانت هذه تفاصيل خبر لبلوغ القدامى سن المعاش.. 7 قضاة يبدأون رئاسة محاكم الاستئناف اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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