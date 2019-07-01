ترامب: وجّهتُ دعوة لكيم جونغ أون لزيارة البيت الأبيض وسألته "هل بوسعي عبور الحدود"

قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم، الأحد 30 جوان 2019، إنه لحظة وصوله خط الحدود سأل الزعيم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن كان بوسعه العبور ورد عليه الزعيم الكوري قائلا إنه لشرف.

وأضاف إنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.

ومن جهة أخرى قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقائه، يدهشه.

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وذكر كيم في لقائه مع ترامب في الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين أن البعض تساءل عما إذا كان اللقاء بينهما كان مخططا، غير أنه علم بأن هذا اللقاء سيكون رسميا في وقت متأخر .

وأكد كيم على أن مصافحته للرئيس الأمريكي الذي ظلت علاقة بلاده مع كوريا الشمالية عدوانية لفترة طويلة، في قرية بانمونجوم الحدودية التي ترمز لتقسيم الكوريتين، وتثير الذكريات السلبية في الماضي، تظهر اليوم الذي يختلف عن أمس.

وأوضح أنه يعتقد بشكل إيجابي بأن لقاء اليوم يظهر للناس إمكانية تحويل العلاقة بينه وترامب إلى حالة أفضل مستقبلا.