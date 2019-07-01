قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم، الأحد 30 جوان 2019، إنه لحظة وصوله خط الحدود سأل الزعيم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن كان بوسعه العبور ورد عليه الزعيم الكوري قائلا إنه لشرف.
وأضاف إنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.
ومن جهة أخرى قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقائه، يدهشه.
وذكر كيم في لقائه مع ترامب في الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين أن البعض تساءل عما إذا كان اللقاء بينهما كان مخططا، غير أنه علم بأن هذا اللقاء سيكون رسميا في وقت متأخر .
وأكد كيم على أن مصافحته للرئيس الأمريكي الذي ظلت علاقة بلاده مع كوريا الشمالية عدوانية لفترة طويلة، في قرية بانمونجوم الحدودية التي ترمز لتقسيم الكوريتين، وتثير الذكريات السلبية في الماضي، تظهر اليوم الذي يختلف عن أمس.
وأوضح أنه يعتقد بشكل إيجابي بأن لقاء اليوم يظهر للناس إمكانية تحويل العلاقة بينه وترامب إلى حالة أفضل مستقبلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: وجّهتُ دعوة لكيم جونغ أون لزيارة البيت الأبيض وسألته "هل بوسعي عبور الحدود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.