تعيين عربي رئيسا لأكبر البنوك الإسرائيلية.. ونتنياهو يبارك

وقع اختيار مجلس إدارة "بنك لئومي" على سامر حاج يحيى، ابن مدينة الطيبة الواقعة داخل الخط الأخضر، ليكون رئيسا جديدا له، وبذلك يصبح أول عربي يترأس إدارة أكبر المصارف في إسرائيل.

وعين يحيى خلفا لدافيد بردت، الذي سيتنحى من منصب إدارة المصرف الإسرائيلي في نهاية يوليو، والذي قاد المصرف خلال

الأعوام التسعة الماضية، وفقا لما أفادته صحيفة "غلوبوس" العبرية المتخصصة بأخبار الاقتصاد.

ولقي تعيين حاج يحيى في المنصب مباركة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هنأ الدكتور على منصبه الجديد.

وحاج يحيى (50 عاما) هو محام ومراقب حسابات، وعمل محاضرا في معهد

ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة هارفارد، وفي الجامعة العبرية، وفي المركز متعدد التخصصات في هرتسيليا، وكان عضوا بارزا في هيئة الاستثمار الأمريكية. كما شغل منصب رئيس لجنة التدقيق في مستشفى "هداسا" في القدس.

كما كان عضوا في الهيئة العامة لمجلس التعليم العالي، ومديرا خارجيا في مجموعة شتراوس للأغذية. وهو العربي الأول الذي كان عضوا في مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في إسرائيل وهو "بنك لئومي".