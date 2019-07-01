الحكومة العراقية تبدأ تطبيق الالتزام بالإشارات المرورية

بعد 16 عاما على التغيير الذي حدث في العراق نتيجة "الاحتلال" الأمريكي والفوضى التي عاشتها البلاد بعده، بدأت الحكومة العراقية ببدء تطبيق الالتزام بالإشارات المرورية.

وكانت العاصمة بغداد على سبيل المثال،

لم تشهد في كل شوارعها التزاما بالإشارات المرورية، وحتى في تلك التي فيها التزام، فهي قابلة للاختراق وبسهولة ودون عقوبات في أغلبالأحيان.

وبدأت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، بتطبيق الالتزام بالإشارات المرورية، وهو ما وصفه العراقيون بالخطوة الإيجابية المنتظرة.

وتشهد العاصمة بغداد زحاماً مرورياً يومياً نتيجة ضيق الشوارع وزيادة عدد سكانها ووجود أعداد من السيارات تفوق العدد الذي خططت له أمانة العاصمة العراقية.