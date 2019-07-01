الهند.. الأمطار الموسمية تعرقل حركة القطارات والرحلات الجوية في مومباي

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مومباي العاصمة المالية للهند في عرقلة حركة القطارات والرحلات الجوية بعدما غمرت المياه الطرق بأنحاء المدينة.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن السبل تقطعت بالآلاف داخل القطارات والمواصلات العامة، فيما تتوقع سلطات الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الـ 24

يشار إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من 500 شخص في مومباي في عام 2005، وتحاول مومباي بناء نفسها كمقصد تجاري عالمي إلا أن أجزاء واسعة منها تكافح للتغلب على توابع الأمطار الموسمية السنوية. السبل تقطعت بالآلاف داخل القطارات والمواصلات العامة، فيما تتوقع سلطات الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الـ 24ساعة القادمة.يشار إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من 500 شخص في مومباي في عام 2005، وتحاول مومباي بناء نفسها كمقصد تجاري عالمي إلا أن أجزاء واسعة منها تكافح للتغلب على توابع الأمطار الموسمية السنوية.

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