نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كلج". تجاوزت حاجز الـ 300 كلج". وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 %، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كلج.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة إيرانية: طهران تتخطى مستوى 300 كلج من اليورانيوم المخصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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