الحرس الثوري الإيراني يتوعد واشنطن بـ"ثمن باهظ للحرب"

قال اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر عمليات "خاتم الأنبياء" الإيرانية للدفاع الجوي في الحرس الثوري، "إننا مستعدون لتحميل العدو ثمنا باهظا في أي عدوان"
وقال غلام علي رشيد، "نحذرالأمريكيين من أن أمد ونطاق أي حرب على إيران لن يكون تحت سيطرة أي أحد.. أي خطأ ترتكبه واشنطن تجاه
وشدد على أن الرد سيكون بقوة وحزم على أي "اعتداء يطال الجزر الإيرانية في مياه الخليج، أو حدود البلاد البرية والبحرية والجوية"، داعيا واشنطن إلى أخذ العبرة من الحرب في أفغانستان والعراق.
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