"ماشا والدب".. صورة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية على انستجرام

نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صورة طريفة في حسابها على إنستجرام، توالت عليها التعليقات.
من بين التعليقات، ولعله أطرفها، كان تعليق المستخدمة alenkiy_a، التيكتبت "ماشا والدب"، إسقاطا على مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير، الذي يحمل نفس العنوان (ماشا تدليل اسم ماريا
وعلقت زاخاروفا على صورتها:" لا داعي للجدل حول حقيقة أن الدببة تتجول في شوارع روسيا.. بل تتجول كيفما شاءت، وتزور البعض أيضا.. باختصار، انتهت العطلة بدرجة (امتياز)".
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