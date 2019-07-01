الاحتلال يطلق النار على صيادي غزة ويعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، اليوم الإثنين، على قوارب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن إطلاق النار جرى على بعد ثلاثة أميال في المنطقة المسموح الصيد بها.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المزارعين شرق خان يونس دون الإبلاغ عن إصابات في الحادثين، فيما توغلت آليات الاحتلال لمسافة محدودة بالمنطقة.

وفي سياق متصل قال مصدر إسرائيلي إنه تقرر إعادة 20 زورق صيد فلسطيني محتجزة لدى إسرائيل إلى قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

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