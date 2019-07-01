كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تتوقع أن تفي الصين بالتزامات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ان واشنطن تتوقع من الصين أن تفي بالتزاماتها الدولية عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأمور الخاصة بمنطقة هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

جاءت تعليقات بولتون خلال زيارة قصيرة لمنغوليا اليوم الاثنين في الوقت الذي ملأ فيه آلاف من سكان هونج كونج شوارع المدينة في عرض سنوي لتحدي الحكومة التي تدعمها بكين. تم تنظيم المسيرات بسبب الجدل الدائر حول التشريعات التي تم تعليقها الآن والتي من شأنها أن تسمح بإرسال المشتبه بهم إلى محاكم البر الرئيسي الصيني.

وأضاف بولتون أن الولايات المتحدة تتوقع أن "تفي الصين مثل أي دولة أخرى بالتزاماتها الدولية".

فى بكين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ للصحفيين فى مؤتمر صحفى يومى بأن "شئون هونج كونج هى شئون داخلية بحتة للصين، ولا يحق لأى دولة أجنبية التدخل".

