كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تهاجم مدن سورية وتقتل وتصيب 20 شخصا بينهم أطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة الهجوم الصاروخي الذي قامت به القوات الجوية الإسرائيلية على مدينتي دمشق وحمص، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية.

وجاء في البيان: "قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 بجروح نتيجة للهجوم الصاروخي للقوات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية".

في المجموع، أصيب 21 شخصًا، وكان طفل واحد من بين الضحايا.

ووفقا لوسائل الإعلام، هاجمت الصواريخ الإسرائيلية الأراضي السورية من المجال الجوي اللبناني.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي القيادة الروسية من أن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا الهجمات على سوريا طالما أن القوات الإيرانية وحزب الله والميليشيات الموالية لإيران تعمل في البلاد.