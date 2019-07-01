كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تعزز دفاع جوتلاند الجوي وسط التوترات الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش السويدي اليوم الاثنين، إنه سينشر نظام دفاع صاروخي أرضي محدث في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق، والتي على بعد حوالي 330 كم من كالينينغراد، في علامة أخرى على التوتر في المنطقة مع روسيا.

وقال ميكايل بايدن، القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية في بيان "جوتلاند هي منطقة مهمة من منظور استراتيجي عسكري".