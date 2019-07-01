كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تعزز دفاع جوتلاند الجوي وسط التوترات الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ميكايل بايدن، القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية في بيان "جوتلاند هي منطقة مهمة من منظور استراتيجي عسكري".
وعلى الرغم من أنها ليست عضوًا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن للسويد علاقات وثيقة مع الحلف، وقد عززت قواتها المسلحة بعد عقود من الإهمال وسط قلق متزايد بشأن قتال السيوف الروسي في منطقة بحر البلطيق.
وفي وقت سابق من هذا العام، استدعت السويد سفير روسيا بعد أن طار مقاتل روسي طائرة عسكرية سويدية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق، وحلقت على بعد 20 مترًا فقط.
واشتكت السويد في السنوات الأخيرة من العديد من الحوادث التي شملت الطائرات العسكرية الروسية، بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي السويدي.