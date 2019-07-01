رجال الاطفاء يكافحون للقضاء على حرائق الغابات في أنطاليا بتركيا

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وتمكنت أطقم رجال الإطفاء بمساعدة أربع مروحيات و12 إطفاء من مديرية الغابات الإقليمية من احتواء حرائق غابات اندلعت مساء أمس الأحد.
وقضى الحريق على منزلًا وحظيرة وجرارة ومقطورة و85 شجرة زيتون في ممتلكات رجل واحد قبل تدمير دفيئة بلاستيكية في عقار مجاور، وفقًا لوكالة الأناضول.
وقال حاكم المقاطعة هالوك شيمسيك إن الحكومة المحلية ستساعد السكان الذين فقدوا ممتلكاتهم في الحريق.
وقال شيمسيك إن حرائق الغابات اندلعت في سبعة مواقع مختلفة في المنطقة مساء الأحد، محذرة السكان من حرق الحرق وسط خطر كبير من حرائق الغابات.
وفي حي مندريس في إزمير، اندلع حريق ليلة الأحد في منطقة عشبية بالقرب من ساحل بحر إيجة وانتشر بسرعة بسبب الظروف العاصفة.
ما زال سبب الحريق الذي اندلع في حي أوزديري كومورييت مجهولًا.