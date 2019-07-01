كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة إيرانية: طهران تتخطى مستوى 300 كجم من اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن "مصدر مطلع"، اليوم الاثنين، قوله إن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في إيران تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد توزينهم، الأربعاء الماضي، قاموا مرة أخرى الیوم الاثنین بتوزين المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل إيران حيث تخطت السقف المحدد وهو 300 كجم".

وكان مصدر مطلع قد أخبر وكالة "فارس"، السبت الماضي، أن إيران ستتجاوز قريبا الحد الأقصى الخاص باليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي لعدم تلبية اجتماع فيينا لمطالب طهران".

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وقال المصدر إن إيران تنوي رفع مستوى مخزونها من اليورانيوم المخصب فور انتهاء مهلة الشهرين على خلفية عدم إحراز اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي تقدما كافيا.

لكنه في الوقت ذاته أكد أن طهران مستعدة لإعادة النظر في تخفيض التزامها بتعهدات الاتفاق النووي في حال تحقيق الدول الأوروبية مطالبها فيما يخص القطاعين النفطي والبنكي.