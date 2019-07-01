كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: نظام الدفاع الصاروخي الروسي يصل خلال 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أول عملية تسليم لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 ستتم في غضون 10 أيام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية، بعد يوم من إعلانه أنه لن تكون هناك عقوبات أمريكية على الصفقة.

كانت تركيا والولايات المتحدة، حلفاء الناتو، على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء طائرات S-400، مع تحذير واشنطن من العقوبات الأمريكية إذا تم التسليم.

ورفضت تركيا هذه التحذيرات قائلة إنها لن تتراجع.

وصرح أردوغان بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب": "خلال 10 أيام، ربما خلال أسبوع واحد، ستكون أول شحنة قد وصلت، لقد أخبرت ترامب هذا علانية".

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وتقول الولايات المتحدة إن طائرات S-400 سوف تعرض للخطر طائراتها المقاتلة من طراز Lockheed Martin Corp F-35، والتي تعد تركيا منتجًا ومشتريًا لها.

وبدأت واشنطن رسميًا عملية طرد تركيا من برنامج F-35، ووقف تدريب الطيارين الأتراك في الولايات المتحدة.

لكن أردوغان قال يوم السبت إن ترامب أبلغه بأنه لن تكون هناك عقوبات على الصفقة الروسية، بعد أن قال ترامب إن تركيا عوملت بشكل غير عادل بسبب هذه الخطوة.