كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تعتقل زعيما مشتبها به للجماعة الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أنها ألقت القبض على رجل يعتقد أنه زعيم شبكة الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والذي تهرب من القبض عليه منذ العام 2003.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براشيتو، اليوم الاثنين، إن بارا ويجايانتو أُعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب مع زوجته في فندق في مدينة بيكاسي على حدود جاكرتا يوم السبت.

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وحسبما أوردت شبكة "ABCnews"، أضاف "براشيتو"، أن "ويجايانتو" يشتبه في تورطه في صنع قنابل استخدمت في سلسلة من الهجمات بما في ذلك تفجيرات بالي عام 2002 وهجوم على السفارة الأسترالية في جاكرتا عام 2004.

وأضوح، أن ويجايانتو متورط أيضًا في صراع طائفي في بوسو والمعروف بأنه معقل للتشدد الاسلامي في جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وقال سفيان تسوري، وهو متشدد مدان يتعاون الآن مع وكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، إن "ويجايانتو" أصبح زعيم الجماعة الإسلامية في العام 2007.