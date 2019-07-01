كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: بريطانيا لم تعد تتحمل أي مسؤولية تجاه هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بريطانيا لم تعد تتحمل أي مسؤولية تجاه هونج كونج وتحتاج إلى التوقف عن "إشاعة" مستعمرتها السابقة بعد أن جددت الحكومة البريطانية التزامها بالإعلان المشترك مع الصين بشأن هونج كونج.

وحاول المتظاهرون اقتحام الهيئة التشريعية في هونج كونج في ذكرى عودة المدينة عام 1997 إلى الحكم الصيني اليوم الاثنين، مستخدمين عربة معدنية وأعمدة لسحق النوافذ وسط غضب من التشريعات المقررة التي تسمح بتسليم الصين.

وأعلنت الصين قبل عامين: "أنها تعتبر الإعلان المشترك، الذي وضع مخططًا حول كيفية حكم المدينة بعد عودتها إلى الصين، وثيقة تاريخية لم تعد لها أي أهمية عملية".

وتقول بريطانيا: "إن الإعلان ما زال ساري المفعول وهو معاهدة سارية المفعول من الناحية القانونية تلتزم بالتمسك بها، وهي نقطة كررها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم الأحد.

Advertisements

وقال هنت أيضًا وقبل الذكرى السنوية الثانية والعشرين لتسليم المسؤولين اليوم الاثنين: "أن الاحتجاجات الأخيرة على مشروع قانون تسليم المجرمين جعلت من المهم للغاية التأكيد على أن التزام بريطانيا بالإعلان الصيني - البريطاني المشترك لم يتزعزع.

ولكن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قنغ شوانغ":إن حقوق والتزامات بريطانيا بموجب الإعلان المشترك قد انتهت".

وأضاف: " أنها لا تتحمل بريطانيا مسؤولية ما يسمى بهونج كونج. تعتبر مسائل هونغ كونغ شأنًا داخليًا خالصًا بالنسبة للصين، ولا يحق لأي بلد أجنبي التدخل".

ونوه: "لقد بدأت بريطانيا مؤخرًا في إيماء هونغ كونغ بالتدخل الصارخ. نحن غير راضين للغاية عن هذا الأمر ونعارضه بحزم، وإننا نحث بريطانيا على معرفة مكانها والتوقف عن التدخل بأي شكل من الأشكال في هونج كونج وأن تفعل المزيد من أجل ازدهارها واستقرارها بدلًا من العكس".